الأرصاد: الموجة الباردة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر طوال الأسبوع المقبل

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، إنه اعتباراً من غدًا الجمعة، تشهد البلاد موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء.

وأوضح الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى 17 درجة بينما تسجل السواحل الشمالية 15 درجة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتستمر هذة الأجواء خلال الأسبوع القادم إن شاء الله، واضطراب الملاحة البحرية غدا على سواحل (مطروح - اسكندرية - كفرالشيخ - البحيرة) ويصل ارتفاع الأمواج (3-4 أمتار).