خبير سياسي يوضح سبب تأجيل القمة العربية الطارئة إلى 4 مارس

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن المنطقة شهدت محاولات متعددة لخلط الأوراق السياسية بهدف طمس القضية الفلسطينية وإذابة الهوية الفلسطينية.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أشار الحرازين، إلى أن الموقف المصري كان حازمًا وحاسمًا منذ البداية في التصدي لهذه المخططات، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف الحرازين أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية للوصول إلى توافق عربي بشأن موعد القمة العربية الطارئة، حيث تهدف هذه الجهود إلى اتخاذ موقف موحد ضد محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الحرازين على أن مصر لم تغب عن المشهد الفلسطيني لحظة واحدة، بل ظلت حاضرة بقوة إلى جانب الدول العربية في جميع المحافل الدولية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح بأن الولايات المتحدة تنتظر الرؤية المصرية والعربية التي سيتم طرحها في مواجهة الخطة الأمريكية.

وأوضح الحرازين أن القمة العربية الطارئة، التي كان مقررًا عقدها في 27 فبراير، تم تأجيلها إلى 4 مارس لإفساح المجال لمزيد من التنسيق والتشاور بين الدول العربية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة العربية ومواجهة التحديات المشتركة.

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