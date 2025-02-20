ننشر الخريطة البرامجية لراديو 9090 في رمضان

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كتب- عمرو صالح:

أعلن الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، تفاصيل خريطة البرامج الجديدة للإذاعة في رمضان 2025، مشيرا إلى أن هذا العام يتميز بتقديم برامج جديدة ومختلفة تتناسب مع جميع الأذواق.

وأوضح عبدالفتاح مصطفى، في بيان، أن الراديو يسعى دائما لتقديم برامج تتماشى مع اهتمامات المستمعين وتلبي تطلعاتهم، كما أن خريطة هذا العام تضم باقة مميزة وكبيرة من الأعمال الدرامية والتي لم تكتفي الإذاعة بشراء حقوق عرضها بل ساهمت في إنتاج أغلبها لتقديم أعمال مهمة وقوية للمستمعين خلال الشهر المبارك.

الخريطة البرامجية للراديو 9090 في رمضان:

البرامج الإذاعية

"لسة الصبح" تقديم فادي إبراهيم وسالي سعيد وعبير بسيوني، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحا.

"مكسرات لميس" تقديم الدكتورة لميس جابر، من الساعة 1:00 إلى 1:10 ظهرا، ويعاد 12:30 بعد منتصف الليل.

"أكلة مصري" تقديم الشيف حسن حسونة، من الساعة 1:10 ظهرا، ويعاد 12:50 بعد منتصف الليل.

"نصائح شريفة" تقديم الدكتورة شريفة أبو الفتوح، من الساعة 1:20 ظهرا، ويعاد 01:00 صباحا.

"لحظة صفا" تقديم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، من الساعة 1:40 ظهرا.

"يا سادة كان ياما كان" تقديم بسنت بكر، من الساعة 2:10 ظهرا، ويعاد 7:50 مساء.

"يا رمضان يا" تقديم الإعلامية داليا الخطيب، من الساعة 2:20 ظهرا، ويعاد 7:30 مساء.

"صورة بتتكلم" تقديم الإعلامية شيماء حافظ، من الساعة 4 عصرا، ويعاد 8:40 مساء.

"جون في رمضان" تقديم الكابتن إبراهيم عبد الجواد، من الساعة 4:20 عصرا، ويعاد 8:25 مساء.

"مين زينا" تقديم محمد علي خير، من الساعة 4:40 عصرا، ويعاد 01:30 بعد منتصف الليل.

فزورة "اعرف مين" تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، من الساعة 4:50 عصرا، ويعاد من 8:10 مساء، و12:20 بعد منتصف الليل.

"قصة آية" تقديم مي إيهاب ومها مصطفى، من الساعة 5 عصرا، ويعاد من 11:45 مساء.

"عمارة الحاج رمضان" تقديم أحمد يونس، من الساعة 5:10 عصرا، ويعاد 8 مساء.

"كلم ربنا" تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، من الساعة 5:25 عصرا، ويعاد من 01:40 بعد منتصف الليل.

"اللهم أعنا" تقديم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، من الساعة 5:45 عصرا قبل موعد أذان المغرب.

"حلى ودنك" تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 9 إلى 11 مساء.

"الراديو بيضحك في رمضان" تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، كل أربعاء من الساعة 10 مساء.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺳﺘﺪﻳﻮ9090" يقدمه مينا عطا وإيمان مختار وحسام عصام وأحمد خيري وغدير حسان وهند جاد ومحمود الفقي وداليا الخطيب ورضوى حسن ومحمد رفعت، يوميا، من الساعة العاشرة مساء.

فيتشر "مايفوتكش" تقدمه عبير بسيوني، من الساعة 10:10 مساء، ويعاد الساعة 10:10 صباحا، ويتناول أعمال الشركة المتحدة من دراما وبرامج رمضان.

*المسلسلات الإذاعية*

"هايدي ونوفل" يقدمه محمد نشأت ومي سليم وإيناس عزالدين، من الساعة 3:30 عصرا.

"الست فوزية" تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، من الساعة 2:30 عصرا.

"عندما يحكي شهريار" تقديم رامي الحلواني وإيمان مختار، من الساعة 1:30 ظهرا.

"بشرة خير" تقدمه صفاء أبو السعود وأحمد صيام ومحمد أبو داود، من الساعة 2 ظهرا.

"جوازة مشروعة" تقدمه هنا الزاهد ونور النبوي، من الساعة 3 عصرا.

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