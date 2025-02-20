تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق

صور.. اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مع المرشحين

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه توجد موجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجات.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 16-17 / الصغرى 08-10)، والسواحل الشمالية (العظمى 15-16/ الصغرى 07-10)، وشمال الصعيد (العظمى 17-19/ الصغرى 05-06)، وجنوب الصعيد (العظمى 21-24/ الصغرى 09-11.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على سواحل (مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة) وسرعة الرياح بين 40 و60 كم/ ساعة.

وتوجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (بورسعيد - العريش - رفح)، تمتد خفيفة إلى مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مطروح).

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