رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيات الدفاعية العالمية

كتب- محمد سامي:

كشف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كل المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار "عبد اللطيف"، إلى إن الدول العربية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم الصناعي الدفاعي خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، لافتًا إلى أهمية تحقيق التكامل في الصناعات الدفاعية بين الدول العربية الشقيقة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض "إيدكس أبو ظبي 2025"، حيث أجرى رئيس الهيئة العربية، مباحثات لتعزيز التعاون وتطويرها في مجال الصناعات الدفاعية مع: اللواء الركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، وفريق سيكابوي أسيندا، ومدير الصناعات الدفاعية في جمهورية الكونغو، ووفد من الجيش اليمني.

وتقديرًا لمكانة مصر الإقليمية والدولية، حرصت العديد من الوفود على إجراء مباحثات مشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الدفاعية، ومنها: شركة Defence Solutions، وشركة GAI، وشركة كالدس الإماراتية، وشركة TATRA التشيكية، وشركة Hanwha الكورية، وشركة CSTC الصينية، وشركة HAVELSAN التركية.

وتم الاتفاق على التعاون واستمرار التواصل والتنسيق في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع مجالات الصناعات الدفاعية.

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