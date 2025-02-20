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وزير الثقافة يبحث التعاون مع "كنوز مصر" لإنتاج مستنسخات فنية وتراثية

02:57 م الخميس 20 فبراير 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اللواء هشام شعراوي، رئيس مجلس إدارة شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية"، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إنتاج المستنسخات الفنية والتراثية.

تناول اللقاء إمكانية الاستفادة مما تمتلكه وزارة الثقافة من أعمال فنية ومنحوتات متفردة وعرائس تراثية، والعمل على استنساخها وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والجمالية، مع إتاحتها للجمهور والمهتمين باقتناء مفردات الفن المصري الأصيل.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال، بما يسهم في إبراز الهوية الثقافية المصرية ودعم الصناعات الإبداعية.

من جانبه، أعرب اللواء هشام شعراوي، عن تطلعه إلى التعاون مع الوزارة لتنفيذ مشاريع متميزة تسهم في نشر الوعي الثقافي وتعزيز مكانة مصر في مجال المستنسخات الفنية.

يأتي اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتوسيع نطاق الاستفادة من التراث المصري العريق، وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الإبداعي، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير العالمية في إنتاج المستنسخات الفنية.

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