وزير السياحة والآثار يلتقي وفدًا كنسيًا إسبانيًا لتعزيز السياحة الدينية

مصر وإسبانيا تصدران بيانًا مشتركًا: نرفض التهجير وندعم استقرار إفريقيا

كتب- محمد أبز بكر:

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بوفد كنسي إسباني يزور مصر حاليًا، بعد جولة في سانت كاترين، في إطار رحلة تعريفية نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة من 14 إلى 20 فبراير، بهدف زيارة أبرز المعالم الدينية والروحانية.

وفد رفيع المستوى لتعزيز السياحة الدينية

ضم الوفد 31 قسيسًا من كبرى الكنائس الإسبانية التي تنظم رحلات دينية، بجانب ممثلين عن كبرى شركات السياحة الإسبانية المتخصصة في السياحة الدينية.

الترويج لمسار العائلة المقدسة والسياحة الروحانية

جاءت هذه الزيارة ضمن الجهود الرامية إلى الترويج للسياحة الدينية في السوق الإسباني، خاصة لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنطقة التجلي الأعظم في سانت كاترين.

لقاء الوزير وتعزيز العلاقات مع إسبانيا

رحّب الوزير بالوفد، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في يوم مميز للعلاقات المصرية الإسبانية، تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا. وأعرب عن أمله في أن تكون زيارتهم تجربة فريدة تترك لديهم انطباعًا إيجابيًا عن مصر.

سانت كاترين.. جوهرة السياحة الروحانية

استعرض الوزير أبرز مقومات سانت كاترين، مشيرًا إلى أنها مركز للسياحة الدينية والروحانية، وتتمتع بجو هادئ يوفر راحة نفسية، إلى جانب كونها مقصدًا للسياحة البيئية والرياضية. كما أشار إلى جهود تطوير البنية التحتية، ومنها تحسين الطرق والمواصلات وإنشاء مطار جديد.

ردود فعل إيجابية من الوفد الإسباني

أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم الكبيرة بالزيارة، مشيدين بالتجربة الروحانية والثقافية التي خاضوها في مصر، وأكدوا أنهم سيعملون على الترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة في إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية.

برنامج الزيارة: رحلة نيلية وزيارات أثرية

تضمنت الرحلة:

جولة نيلية بين الأقصر وأسوان لمدة ثلاث ليالٍ.

زيارة سانت كاترين وجبل موسى.

زيارة الأهرامات وأبو الهول ومجمع الأديان في القاهرة.

جولات في معابد أبو سمبل، فيلة، الكرنك، الأقصر، حتشبسوت، وادي الملوك والملكات، وتمثالي ممنون.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين، بينهم عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب ممثلي شركات سياحية كبرى.

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