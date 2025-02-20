"الأوقاف" تطلق حملة لتزيين المساجد استعدادًا لشهر رمضان -صور

وزير السياحة والآثار يلتقي وفدًا كنسيًا إسبانيًا لتعزيز السياحة الدينية

مصر وإسبانيا تصدران بيانًا مشتركًا: نرفض التهجير وندعم استقرار إفريقيا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق حملة لتزيين مساجد الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن حملة تزيين المساجد تصاحبها حملة تطوير وصيانة شاملة على مستوى الجمهورية، لدورات المياه، والدهانات، والإنارة.



ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطتها لعمارة وصيانة بيوت الله -عز وجل-، وضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها الوزارة لتهيئة المساجد، مبنى ومعنى، لاستقبال المصلين والذاكرين والمعتكفين خلال الشهر الفضيل، من خلال تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية بالمساجد.

وتتضمن الحملة أعمال النظافة الدورية للمساجد، مع تكليف جميع القيادات بالمديريات والإدارات على مختلف المستويات بمتابعة تنفيذها لضمان جاهزية المساجد لاستقبال روادها في أفضل صورة.

اقرأ أيضًا:

أمطار وموجة شديدة البرودة.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

الجبهة الوطنية يُعزز صفوفه بقيادات شبابية متميزة- تفاصيل

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. "قوى البرلمان" تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد