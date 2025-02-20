4 تحذيرات جديدة من أدوية "مجهولة ومقلدة".. كيف تكتشفها؟

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة من تشغيلات "مجهولة المصدر ومُقلدة" لبعض الأدوية المتداولة، موجهة بضرورة ضبطها وتحريزها وسحبها من الأسواق.

أولى تلك التحذيرات كانت في خطاب توعوي حذرت خلاله هيئة الدواء من التشغيلة رقم "GM5548" لمستحضر "Enbrel 50 MG".

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة.

ودواء (إينبريل) يُستخدم لعلاج عدد من الأمراض المناعية والالتهابية، من أبرزها علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وعلاج التهاب المفاصل الصدفي.

كما حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "VF402A" لدواء "AZARGA EYE DROPS 5ML"، والذي تنتجه شركة نوفارتس.

وأرجعت الهيئة السبب كذلك إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة.

وقطرات "أزارجا" تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط العين.

كما أصدرت الهيئة منشورًا دورياً حمل رقم (4) لسنة 2025، بالتحذير من عبوات مُقلدة من كريم "MEBO SEA VITAMIN C HERBAL NATURAL CREAM"، ويحمل رقم التسجيل المدون على العبوات المقلدة رقم "76614/2022".

وقالت الهيئة إن التحذير يأتي طبقًا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، موجهة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المُقلّد.

وحذرت الهيئة في منشور دوري حمل رقم 5 لسنة 2025، من عبوات مقلدة لمكمل غذائي باسم "D.DEP 10000 30 CAPSULES"، برقم التسجيل المدون على العبوات المقلدة "710/2020".

والمستحضر هو مكمل غذائي يحتوي على فيتامين د3، إذ يُعتبر فيتامين د3 أساسيًا للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، خاصةً المتعلقة بصحة العظام والجهاز المناعي.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشورات.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشور ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

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