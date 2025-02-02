تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة حماية اجتماعية شاملة، وذلك بعد مناقشات بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتحديد أفضل السبل لتقديمها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء استمع إلى بعض الرؤى والمقترحات حول الحزمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يتم العمل على إنهائها تمهيدًا لتجهيز الحزمة بشكل كامل وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي للموافقة النهائية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحزمة الاجتماعية ستشمل دعمًا للمرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى الفئات المستفيدة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن الحزمة ستكون متكاملة، وسيتم تحديد توقيتات تطبيقها بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف عن المواطنين، من خلال ضبط الأسعار في الأسواق وتقديم عروض خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الحزمة الاجتماعية ستشمل تفاصيل كثيرة، بالإضافة إلى العلاوة الدورية التي سيتم صرفها للموظفين.

واختتم الحمصاني أن الحكومة تعمل بجد لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على ضمان استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

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