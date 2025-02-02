رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. استعلم برقم الجلوس

كتب- محمد نصار:

كشفت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة وذلك بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ، قبل قليل.

وقالت سماح، إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (نتيجة الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة نجاح 72.94%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 199357 طالبًا وطالبة، حضر 195316 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 142465 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية 58.59%.

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