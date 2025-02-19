شديد البرودة وأمطار.. توقعات حالة الطقس اليوم الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 20 فبراير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود الخميس طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، داف على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس الخميس يشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

ونوهت "الأرصاد"، أن طقس الخميس يشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتكون سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.35 إلى 4 متر.

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