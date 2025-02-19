اهتمام مصري بالصناعات البحرية والتعاون الدولي.. إشادة برلمانية بلقاء السيسي ورئيس "نفانتيا"

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باللقاء الذي جمَع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا.

وأكد محسب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير الصناعات البحرية وتوطينها، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتصبح مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للصناعات البحرية وخدماتها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتحقيق هذا الهدف؛ خصوصًا في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها البنية التحتية للموانئ البحرية المصرية، مثل ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في منطقة قناة السويس.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ حيث يُسهم في دعم حركة التجارة الدولية وزيادة الصادرات المصرية، فضلاً عن تعزيز الأمن القومي من خلال تأمين الحدود البحرية، لافتًا إلى أن التعاون مع شركة "نفانتيا" الإسبانية، التي تُعد من الشركات الرائدة في مجال الصناعات البحرية، سيُسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة وبناء السفن الحديثة التي تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

وأكد محسب أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير الموانئ البحرية وزيادة قدرتها التنافسية؛ من خلال تحديث البنية التحتية وتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي.

وأعرب النائب أيمن محسب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات؛ خصوصًا في قطاع الصناعات البحرية والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات الدولية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.