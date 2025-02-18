هيئة الكتاب تقدم خصم 20% على أعمال صلاح جاهين لمدة أسبوع

القاهرة- أ ش أ:

تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصومات تصل إلى 20% على الأعمال الكاملة للشاعر الكبير صلاح جاهين، بداية من اليوم ولمدة أسبوع، في كافة منافذ بيع الكتب الخاصة بالهيئة، وذلك ضمن احتفاء الوزارة بالراحل من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها، في إطار حرصها على تكريم رموز الإبداع المصري الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية.

كما تشارك الهيئة بإصدارات صلاح جاهين في معرض الكتاب، المقرر تنظيمه بدار الأوبرا على هامش الاحتفاء به، وكانت الهيئة قد أعادت مؤخرًا طبع الأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين، والتي تضم: مقالات ساخرة، ومسرح العرائس، والأعمال المسرحية، ومنوعات غنائية، والفوازير، والدواوين الشعرية، وهو وهي.

ويفتتح قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان مصطفى الشيخ، في السادسة مساء 19 فبراير، معرض كاريكاتير بعنوان (عمنا.. صلاح جاهين)، يضم رسومات أصلية ونادرة من أعمال الفنان صلاح جاهين، إلى جانب مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لجاهين بريشة كوكبة من فناني الكاريكاتير من مصر وعدة دول، وذلك بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري.

ويسلط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الضوء خلال منصاته الإلكترونية على إدراج اسم الفنان الكبير صلاح جاهين ضمن مشروعي "عاش هنا" و"حكاية شارع"، اللذين أطلقهما الجهاز للتوثيق للشخصيات التي أثرت الحياة المصرية بإبداعاتها في شتى المجالات، وذلك من خلال وضع لوحة "عاش هنا" على المنزل الذي كان يقطن به المبدع صلاح جاهين وشهد إنجازاته الفكرية والإبداعية، ولوحة "حكاية شارع" باسم الشاعر صلاح جاهين على الشارع الذي يحمل اسمه، والتي يستطيع المارة مسح رمز QR الموجود على اللوحة من خلال الهواتف الذكية للدخول إلى موقع "عاش هنا".

ويقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، عرضًا خاصًا لأوبريت "الليلة الكبيرة"، بأشعار صلاح جاهين، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس في السابعة مساء 19 فبراير.

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