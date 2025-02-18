عبدالله رشدي يثير الجدل بشأن "تحريم الغناء المقترن بالمعازف".. وهذا رأي "الإفتاء"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أثارت عودة عبدالله رشدي، باحث الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، للتدوين عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا جديدًا، بعد تدوينة تحدث فيها عن تحريم الغناء المقترن بالمعازف أيا كان نوعها.

وعاد "رشدي" التغريد عبر حساباته على "السوشيال ميديا"، والتي تعطلت لمدة تزيد عن 3 أشهر، دون الإفصاح عن سبب ذلك.

وقال عبدالله رشدي في منشور عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، إن الغناء المُقتَرِنُ بالمعازف حرامٌ سواءٌ كان إنشاداً صوفياً أم غناء عاطفياً، وهذا الحكم هو باتفاق المذاهب الأربعة في المُعتَمَدِ عندَهم كما هو مُقَرَّرٌ في كتبِ الفقهِ المعروفةِ، بحد تعبيره.

وأضاف: "استدلت المذاهب الأربعة على ما ذهبوا إليه بقوله عليه الصلاة والسلام:"ليكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازفَ".

يأتي هذا في الوقت الذي سبق أن أصدرت دار الإفتاء، فتوى بشأن سماع الأغاني، قائلة إن الأغاني والموسيقى منها ما هو مُبَاحٌ سماعه ومنها ما هو مُحَرَّمٌ؛ وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.

وأشارت إلى أن الموسيقى والغناء المباح: ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفُحْشِ والفجور، وألا تشمل على محرم؛ كالخمر والخلاعة، وألا يكون محركًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة وشريفة.

ولفتت إلى أن الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى، وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل: أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، أو يختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنث وتكسر وإثارة للفتن أو تسعى إلى تدمير الحياة والأخلاق.

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