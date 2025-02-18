160 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي خلال عام 2023/2024

كتبت- دينا خالد:

ارتفع إجمالي متحصلات النقد الأجنبي إلى نحو 159.6 مليار دولار أمريكي لعام 2023/2024 مقابل 121.9 مليار دولار أمريكي لعام 2022/2023 بزيادة قدرها 30.8%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وجاءت تلك الزيادة نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر حيث بلغت 32.9 مليار دولار أمريكي عام 2023/2024، بحسب الإحصاء.

وبلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي نحو 148.5 مليار دولار أمريكي لعام 2023/2024 مقابل 135.0 مليار دولار أمريكي لعام 2022 /2023 بزيادة قدرها 10.0%.

وترجع تلك الزيادة إلى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل إلى 67.8 مليار دولار أمريكي عام 2023/2024 مقابل 61.6 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

ووفق النشرة، جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهامًا في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023/2024 بقيمة 66.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة 41.9% من إجمالي المتحصلات.

وتتصدر تلك الدول الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت إجمالي المتحصلات 36.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 22.8% من إجمالي متحصلات الدول العربية، يليها دولة المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي.

كما جاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية اسهامً ا في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/ 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات، وبنسبة 35.8% من إجمالي المدفوعات.

وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14.4 مليار دولار أمريكي، يليها ألمانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي.

وانخفضت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الكوميسا "والتي تعد مصر عضو بها" بنسبة قدرها 25.3% لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في العام السابق.

وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.

كما ارتفعت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الاتحاد الأوروبي " EU"، "ومصر ليست عضو بها" لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية الى 9.0 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.