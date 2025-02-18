إعلان

غدا.. " التعليم " توجه بتخصيص فقرة إذاعية للفنان "صلاح جاهين"

02:15 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية للاحتفاء باسم الفنان الكبير صلاح جاهين تحت عنوان "عمنا صلاح جاهين" ، غدا الأربعاء، في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي حول رموز الإبداع في مصر.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تخصيص فقرة إذاعية عن الفنان صلاح جاهين في البرنامج الإذاعي الصباحي، تتضمن بعضا من أشعاره، ومرفق نبذة عن الفنان الراحل للاستعانة بها.

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه

مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم

جوائز نقدية.. تفاصيل مسابقة "الفيزياء" لطلاب الإعدادية والثانوية بالأزهر

وزير التعليم يتوجه إلى اليابان لبحث التعاون وتبادل الخبرات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم صلاح جاهين الفنان الكبير صلاح جاهين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية مع فوري وبنوك مصر
أخبار الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وموعد الموجة الباردة المقبلة
بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف عنها؟