غدا.. " التعليم " توجه بتخصيص فقرة إذاعية للفنان "صلاح جاهين"

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية للاحتفاء باسم الفنان الكبير صلاح جاهين تحت عنوان "عمنا صلاح جاهين" ، غدا الأربعاء، في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي حول رموز الإبداع في مصر.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تخصيص فقرة إذاعية عن الفنان صلاح جاهين في البرنامج الإذاعي الصباحي، تتضمن بعضا من أشعاره، ومرفق نبذة عن الفنان الراحل للاستعانة بها.

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