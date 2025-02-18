"الوزراء": مصر ضمن أفضل 12 دولة لتحقيقها 100% من نقاط مؤشر الأمن السيبراني

القاهرة- أ ش أ:

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر نجحت في تحقيق 100% من نقاط مؤشر الأمن السيبراني العالمي لتصبح ضمن أفضل 12 دولة أداء على مستوى العالم في عام 2024.

وأوضح المركز - في الانفوجراف الذي نشره اليوم الثلاثاء - أن مؤشر الأمن السيبراني العالمي، هو مؤشر يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ويتخصص في مراقبة تدابير الأمن السيبراني طبقا لأجندته العالمية من خلال تقييم الدولة في خمسة محاور: المحور القانوني، المحور التقني، المحور التنظيمي، محور التعاون، ومحور بناء القدرات.