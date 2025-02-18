وزير العمل: حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل مسؤولية وطنية وإنسانية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن جهود الوزارة في مواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتزام مصر بمعايير العمل الدولية في هذا المجال.

وأضاف "جبران"، بحسب بيان، الثلاثاء، أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة الوطنية لمواجهة عمل الأطفال، التي تسعى مصر من خلالها إلى التصدي لهذه الظاهرة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، والذي يُعقد اليوم بالقاهرة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والجهات والوزارات الشريكة في اللجنة التوجيهية.

إجراءات وتدابير لحماية الأطفال وتعزيز الحماية الاجتماعية

شدد وزير العمل، على أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية، التي تركز على تمكين الأسر الفقيرة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل.

وأوضح الوزير، أن هذه الجهود تنعكس بوضوح في المبادرات الوطنية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشار محمد جبران، إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات رقابية وتوعوية عديدة، من بينها:

إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال في ديوان عام الوزارة ومديرياتها.

تعزيز التعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لضمان تكامل الجهود.

تطوير قدرات الجهات المعنية على التوثيق والتحليل الدقيق لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.

دعوة لمواصلة التعاون المشترك

ودعا وزير العمل، جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف الخطة الوطنية، مؤكدًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

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