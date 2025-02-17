الدكتور شوقي علام يوضح حكم من يصوم ولا يصلي -(فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن ترك الصلاة لا يجوز بحال من الأحوال، بل إن المسلم مأمور بأداء جميع العبادة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها من العبادات.

وأشار مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس،إلى قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة"، بمعنى أن المسلم يجب عليه الالتزام بكافة شرائع الإسلام، وألا يختار منها ما يشاء ويترك ما يشاء، فقد وقع في قول الله تعالى: "أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" مما يعني أن التزام المسلم بكل عبادة فرضها الله واجب عليه.

وتحدث عن الشروط والأركان الخاصة بكل عبادة، مؤكدًا أنه إذا أدى المسلم عبادة واحدة بشكل صحيح، مثل الصوم، مع تركه للعبادات الأخرى، فإن صومه يكون صحيحًا من الناحية الشرعية، ولكنه يكون آثمًا بتركه لبقية العبادات، مضيفا أن المسلم الذي يصوم ولا يصلي قد يؤدي الصيام بشكل صحيح، لكن تركه للصلاة يعتبر معصية كبيرة، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

وأكد الدكتور شوقي أن المسلم الذي يجمع بين الصلاة والصوم يكون أجدر بالثواب والأجر، ويكون أقرب لقبول الله سبحانه وتعالى من المسلم الذي يترك الصلاة.