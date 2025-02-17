صور.. بدء زراعة وتشجير الدائري والمحاور المرورية بالقليوبية

كتب- محمد نصار:

دشنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، خلال تفقدها للأشجار التي تم البدء في زراعتها، بضرورة وضع سنادات ودعامات في محيط الأشجار للحفاظ عليها وحمايتها من شدة الرياح والهواء وأحوال الطقس المختلفة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بتكويد جميع الأشجار التي سيتم زراعتها في مشروع تشجير الطريق الدائري بنطاق القليوبية والحفاظ عليها وصيانتها للحفاظ على تلك الأشجار ومتابعتها أولًا بأول وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات.

من جانبه، أشار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى أنه تم اختيار عدد من المواقع بحي غرب شبرًا الخيمة على الطريق الدائري والبدء في زراعتها بالأشجار بالتنسيق مع استشاري المشروع ومسئولي مديرية الزراعة للحفاظ على الأشجار التي سيتم زراعتها وتحقيق الهدف من المبادرة الرئاسية في تحسين جودة الحياة والبيئة، وتنقية الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمحاور المرورية والطريق الدائري بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمد فوري، معاون محافظ القليوبية للاستثمار، واللواء إيهاب حسن، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، وأحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، ومنى شهاب، منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، ومسؤولي مديرية الزراعة بالقليوبية، وخالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

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