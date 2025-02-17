خسارة كبيرة.. رئيس مجلس الشيوخ يحذر من تفاقم أزمة المصانع المتعثرة

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه من الأهمية أن يكون لمجلس الشيوخ دور في متابعة مشكلة تعثر المصانع، والعمل على مساعدتها ونقلها من مرحلة التعثر إلى مرحلة العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال كلمة عبد الرازق بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين؛ لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة؛ منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة، وتعميق التصنيع المحلي.

وقال عبد الرازق إن دورنا هو محاولة دفع الأمر إلى اتخاذ خطوات جادة لتشغيل المصانع المتعثرة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: أخشى من استمرار حالة التعثر؛ لأن في تلك الحالة إما نساعد المتعثر للخروج من عثرته وإما أنه سيخرج من المجال نهائيًّا، ونكون بذلك أمام خسارة كبيرة.

وتابع عبد الرازق بأنه لذلك لا بد من سرعة مساعدة المتعثر؛ حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنت أتمنى حضور المتخصصين؛ خصوصًا من وزارة الصناعة في تلك الجلسة، ولكننا سننتظر وسنتابع ذلك الملف.

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