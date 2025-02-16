لميس الحديدي: إسرائيل تستخدم حماس كذريعة لاستمرار الحرب

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن إسرائيل ترغب في بقاء حركة حماس كذريعة تسمح لها بقصف المدنيين يوميًا، مشيرةً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدرك تمامًا أن نهاية الحرب تعني نهاية حكمه أيضًا.

وأوضحت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المُذاع على شاشة ON، أنه حتى في حال وجود توافق عربي على خروج حماس عسكريًا من المشهد المستقبلي، فإن سلوك إسرائيل يدل على رغبتها في استخدام حماس كوسيلة لاستمرار النزاع.

وأضافت أن إسرائيل لا تزال ترفض السماح بدخول المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة عبر معبر رفح، رغم كون ذلك جزءًا من الاتفاق الإنساني.

وأشارت مقدمة "كلمة أخيرة" إلى أن رؤية الرئيس ترامب بشأن غزة ستتحول إلى واقع، موضحًا أنه لا يمكن لحماس أن تحكم غزة في الأيام التي تلي انتهاء الحرب.

من جانبها، أكدت حماس أنها تعتبر أي حديث يتعلق بغزة شأنًا فلسطينيًا بحتًا، وأشارت إلى مرونتها تجاه الجانب المصري، مع التركيز على ضرورة إنهاء الحرب، وفي الوقت ذاته، أعلنت إسرائيل أنها سترسل فريقها إلى القاهرة للتفاوض حول اتفاق غزة.

وشددت الحديدي على ضرورة التزام إسرائيل بكافة بنود الاتفاق، مضيفةً أن عدم تنفيذ المرحلة الثانية منه سيكون واضحًا.

وأشارت إلى أنه إذا استمرت إسرائيل في العدوان ومنعت دخول المستلزمات الضرورية، فإن ذلك يدل على رغبتها في الاحتفاظ بحماس كذريعة لاستكمال الحرب.