"عايره بفقره".. تأييد حكم الإعدام على عامل قتل جاره في المنيا

المنيا-جمال محمد:

قضت محكمة جنايات مستأنف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام على عامل لقيامه بقتل جاره بطلق ناري إثر مشادة بينهما .

وعقدت جلسة المحكمة اليوم، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر، ومحمد فتحي السيد، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي، بعدما قتل المتهم " ا، ع، أ" 25 سنة، عامل مقيم قرية الجندية بمركز بني مزار، جاره "أحمد. ف. ع" 42 عامًا، بطلق ناري في الصدر، إثر مشاجرة نشبت بينهما على إثر قيام القتيل بمعايرة المتهم بضيق الحال "فقره" وتراكم الديون عليه عدة مرات، فتوجه المتهم إلى منزل المجني عليه وأخرجه من منزله وأطلق عليه الرصاص وأسقطه قتيلا.

جرى ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة، والمحاكمة الجنائية، والتي ضمت المحكمة بإعدامه شنقًا في شهر سبتمبر من العام الجاري، وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف العدوة، التي رفضت طعنه وأيدت حكم الإعدام وجرى تأييده اليوم.