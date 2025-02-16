رئيس "الرعاية الصحية" يتابع التحضيرات النهائية لورشة عمل تحديث استراتيجية الهيئة 2025-2032

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى لتحديث استراتيجية الهيئة 2025- 2032، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافةً إلى خبراء الإدارة الاستراتيجية والمشروعات الصحية.

ورحب السبكي بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الاجتماعات والمناقشات الجارية حول تحديث الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية صياغة رؤية متطورة تعكس أحدث الاتجاهات العالمية في الرعاية الصحية، مع التركيز على التطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والاستفادة من قصص النجاح الدولية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية التحضيرات النهائية لورشة العمل التي ستجمع مختلف فئات الهيئة؛ بما في ذلك الأطقم الطبية والفنية والإدارية، لضمان مشاركة شاملة في تحديث الاستراتيجية، وأكد ضرورة توثيق الاستراتيجية وتفعيل آليات نقل المعرفة والخبرات لضمان تنفيذها بكفاءة؛ بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وَفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد السبكي أن تطوير الاستراتيجية يتماشى مع المتغيرات الصحية العالمية، ويعزز جاهزية الهيئة لمستقبل الرعاية الصحية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية؛ بما ينعكس إيجابيًّا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار السبكي إلى أن تحديث الاستراتيجية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة، وبوابة محورية لإفريقيا والشرق الأوسط في هذا القطاع الحيوي، كما أكد أن تحديثها سيعكس انتقال الهيئة نحو نموذج متكامل لا يركز فقط على المريض؛ بل تصبح أيضًا متمركزة حول السكان لضمان تقديم رعاية للأصحاء بخلاف المرضى بصورة متكاملة ومستدامة.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الاجتماعَ بتأكيد مواصلة الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق استراتيجية طموحة تعزز مكانتها كركيزة أساسية للرعاية الصحية في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن نجاح الاستراتيجية الجديدة يعتمد على التكامل بين الكوادر البشرية المؤهلة، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الدولية الفعالة.

وأكد السبكي أهمية الاستمرار في تبني نهج الابتكار والتطوير المستمر لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وحضر الاجتماع من خبراء الإدارة الاستراتيجية كلٌّ من: السيد أندي وارد، والسيد لابيرت مونتفيتش، بالإضافة إلى السيد مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل المموَّل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، حضر كلٌّ من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع، والدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة نورا عيسى، المشرف العام على شؤون مكتب نائب رئيس الهيئة.

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