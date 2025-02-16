"الزراعة" تكشف عن أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان"

كتب- عمرو صالح:

كشف اللواء أمجد سعدة، مستشار وزير الزراعة للشئون المالية، عن قائمة الأسعار لبعض السلع المتاحة في المعرض أهلا رمضان ميدان باب الشعرية بالقاهرة، ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء.

وأوضح "سعد"، في تصريحات صحفية له أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن أسعار السلع بالمعرض تأتي على النحو الآتي:

اللحوم البلدية: 280 جنيهًا للكيلو.

الأرز البلدي: 24 جنيهًا للكيلو.

فول بلدي: 45 جنيهًا للكيلو.

فاصوليا: 30 جنيهًا للكيلو.

بيض مائدة: 150 جنيهًا للكرتونة.

دواجن مجمدة: 120 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي: 70 جنيهًا للكيلو.

سكر: 30 جنيهًا للكيلو.

جبن: 90 جنيهًا للكيلو.

بطاطس وطماطم وبصل: 5 جنيهات للكيلو.

زيت طعام (لتر): 60 جنيهًا.

مكرونة: 25 جنيهًا للكيلو.

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