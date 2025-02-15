وزير الصحة: نقل فئات من مصابي غزة إلى مستشفيات القاهرة -تفاصيل الحالات

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن وجود حالات مصابة من قطاع غزة تحتاج إلى النقل لمستشفيات القاهرة بدلًا من جنوب سيناء؛ نظرًا لحاجتها إلى تدخلات طبية متقدمة.

وأوضح عبد الغفار أن من بين الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة: حالات تحتاج إلى جراحات مخ وأعصاب متقدمة، وأطفال بحاجة إلى عمليات بتر، بالإضافة إلى تقييم لتركيب مفاصل أو أطراف صناعية، ولدينا أماكن مخصصة لهذه الحالات.

وأشار وزير الصحة إلى أن تقييم الحالات يبدأ داخل المعبر كنقطة أولى؛ حيث يتم الفرز وتحديد مدى خطورة كل حالة قبل تحويلها إلى المستشفيات المناسبة لتلقي العلاج اللازم.

مصر استقبلت مئات المصابين والمرافقين

وأكد وزير الصحة أن مصر استقبلت، اليوم السبت، مئات الحالات من المصابين والمرافقين؛ معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ويعانون أمراضًا مزمنة أو إصابات ناجمة عن العمليات العسكرية.

وأضاف عبد الغفار أن هناك نحو 45 مستشفى تعمل منذ الأول من فبراير على استقبال المصابين؛ حيث يتم تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة، سواء لعلاج الأمراض المزمنة أو لمتابعة الحالات التي تأثرت جراء العمليات الحربية.

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