"العمل": تدريب مليون مواطن على 3 سنوات بالتعاون مع "التضامن" و"صناع الخير"

كتب- محمد أبو بكر:

شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، في المؤتمر السنوي الذي عقدته مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك بحضور كل من د.مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، ود.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ود.محمد هاني، محافظ بني سويف، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة العامة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ود.محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ومسؤولي الجمعيات الأهلية والمجتمعية.

وألقت د.مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مسجلة.

وأعرب جبران، حسب بيان وزارة العمل، اليوم السبت، عن تقديره الجهودَ التي تبذلها مؤسسة صناع الخير للتنمية في تحسين حياة المواطنين وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

وأكد الوزير أهمية الشراكة بين الوزارة والمؤسسة في دعم المبادرات التنموية؛ لا سيما في مجالات توفير فرص العمل ورفع الوعي المجتمعي بقيمة العمل.

وأوضح محمد جبران أن مشاركة وزارة العمل في هذا الحدث تأتي لتأكيد الدعم المستمر لجهود المجتمع المدني، والمساهمة في تعزيز قدراته، ودعم المبادرات التي تساعد على تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

تعاون مشترك لتدريب مليون مواطن خلال 3 سنوات

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون جديد مع مؤسسة صناع الخير ووزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بالاهتمام بتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل

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ويستهدف هذا التعاون

: تدريب مليون مواطن خلال ثلاث سنوات على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل محليًّا ودوليًّا.إطلاق 10 وحدات تدريب متنقلة تابعة لوزارة العمل؛ لتدريب الشباب على مهارات مهنية مطلوبة

.تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأهالي قرى "حياة كريمة"، لتمكينهم اقتصاديًّا ودمجهم في سوق العمل

.الترويج لخدمات الحكومة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتأهيل الأيدي العاملة في المناطق النائية

.تقديم برامج تدريبية في مجال ريادة الأعمال والمهارات الحياتية

.التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد جبران أن هذا التعاون يمثل خطوة عملية نحو استمرار الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني؛ لتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير حياة كريمة للمواطنين.

واختتم الوزير كلمته بتأكيد حرص الوزارة على تفعيل التواصل والتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وتنسيق الجهود مع جميع الأطراف الفاعلة؛ لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تمكين الشباب وتعزيز مفهوم الشمول الاجتماعي والتنمية المستدامة.

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