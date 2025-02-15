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بث مباشر.. وزيرا الصحة والتضامن يصلان مطار العريش لتفقد مساعدات الفلسطينيين

11:47 ص السبت 15 فبراير 2025

الدكتور خالد عبد الغفار

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كتب- محمد أبو بكر:

وصل قبل قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية -وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مطار العريش.

وبدأ وزير الصحة، ووزيرة التضامن، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في زيارة لعدد من المواقع بشمال سيناء لمتابعة استعدادات تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

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خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جامعة الدول العربية مطار العريش
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