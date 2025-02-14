بالصور- ضبط 2 طن لحوم ودجاج فاسدة قبل طرحها بالأسواق في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

تمكنت حملة مكبرة من مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، اليوم الجمعة، من ضبط ما يزيد عن 2 طن لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك قبل طرحها للبيع على المواطنين بنطاق مركزي شربين المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ان الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، تأتي فى إطار للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية والاشتراطات الصحية فضلا عن ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه قال الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، بأن الحملة حررت 16 محضرا، منها 13 محضر لحوم ومفروم وكبده ومصنعات لحوم ودجاج، غير صالح للاستهلاك الآدمي وعينات بوزن 1910 كجم، وتحرير 3 محاضر لحوم ذبح خارج السلخانة، بإجمالي 449 كجم، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبة رحمو، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة هبة فتحي، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.