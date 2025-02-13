أول تعليق من "مدبولي" على فيديو "مستر بيست" في الأهرامات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة في مصر يسير بصورة جيدة رغم التحديات، مشيرًا إلى توقعات بزيادة أعداد السائحين خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد وصول 15.8 مليون سائح.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على تعزيز السياحة وتوفير فرص جديدة للترويج للمقاصد المصرية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة والمؤثرين العالميين في الترويج للمعالم السياحية.

وأضاف رئيس الوزراء أن أحد مشاهير "يوتيوب" زار منطقة الأهرامات، وحظي مقطعه المصور بمعدلات مشاهدة عالية، قائلًا: دا من أهم مصادر الترويج للسياحة وكلنا نحرص عليه.

اقرأ أيضًا:

صور.. تقدم أعمال مشروع خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

يتجاوز 2 مليون دولار.. الإعلامي عمرو أديب يكشف تفاصيل راتبه الحالي

متحدث الوزراء: دراسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار

ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة

مصدر مسؤول: نجاح جهود استكمال تنفيذ "هدنة غزة".. الطرفان ملتزمان