"الناس بتنتقدني".. عمرو أديب: سعر البيض أكثر مشكلة واجهتني

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن عمل الإعلامي في الوطن العربي ليس سهلًا، حيث يتعرض لضغوط وانتقادات دائمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة الحكومات المنعقدة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال "أديب"، إن بعض الأشخاص ينتقدونه بسبب عدم تناوله لبعض القضايا، متسائلًا: "ناس كتير تيجي تقولك مقولتش كذا، طب ما تقول أنت، وريني بتعملها إزاي".

ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطن

تحدث عمرو، أديب عن قضية ارتفاع الأسعار، معتبرًا أنها المشكلة الأساسية التي تشغل تفكير المواطن المصري.

وأضاف: "أنا دائمًا أؤكد أن الأسعار مرتفعة، وأكثر أزمة واجهتها مؤخرًا كانت الزيادة الكبيرة في سعر البيض، وهو ما يعكس مدى تأثير الغلاء على الحياة اليومية للمواطنين.

الأولويات الحقيقية للمواطن المصري

أوضح الإعلامي عمرو أديب، أن المواطن العادي لا يهتم بالقضايا السياسية العالمية مثل حلف شمال الأطلسي أو الملفات الدولية الكبرى، بل ينشغل بمسائل أكثر ارتباطًا بحياته اليومية مثل أسعار البيض، واللحوم، والأرز، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل جوهر السياسة الحقيقية في مصر.

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