5 أعراض تنذر بإصابتك بارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر وتنصح

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان تحذيرًا بشأن أعراض ارتفاع ضغط الدم، مشددة على ضرورة الانتباه إليها واستشارة الطبيب فور الشعور بها، وذلك للوقاية من المضاعفات المحتملة.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أن الأعراض تشمل:

- خفقان غير منتظم في القلب

- نزيف من الأنف.

- طنين الأذن.

- الصداع.

- الدوار.

وأكدت الوزارة، أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج متاح مجانًا في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، داعية المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات للحفاظ على صحتهم.

كما شددت وزارة الصحة، على أهمية إجراء الفحوصات الدورية، خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي بارتفاع ضغط الدم أو أمراض مزمنة، مؤكدة أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز صحة المواطنين والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة.

وأوضحت أنه للاستفسار عن أقرب وحدة صحية ضمن المبادرة، يمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg.

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