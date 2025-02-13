الطقس.. الظواهر الجوية المسيطرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الظواهر الجوية المسيطرة على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت "الأرصاد"، إنه الظواهر الجوية المسيطرة على حالة الطقس اليوم الخميس 13 فبراير 2025 تشهد فرصًا لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المسيطرة على حالة الطقس

وأضافت "الهيئة"، أن الظواهر الجوية المسيطرة على حالة الطقس اليوم الخميس نشاطًا للرياح، على كافة الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الظاهرة الجوية المسيطرة على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تكون الشبورة المائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفق ما سبق، تكون الظواهر الجوية المسيطرة على حالة الطقس هي الشبورة المائية وسقوط الأمطار ونشاط الرياح.

يذكر أنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الصغرى اليوم الخميس

وتكون درجات الحرارة الصغرى اليوم الخميس، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: 9 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 9 درجات مئوية.

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