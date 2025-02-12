الحكومة تبحث إنشاء مشروع أكاديمية تمنح التراخيص الدولية للكوادر المصرية.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مشروع أكاديمية التراخيص الدولية

ناقش الجانبان، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، مقترحًا لإنشاء أكاديمية تمنح التراخيص الدولية للكوادر المصرية المؤهلة، بما يتيح لهم فرص العمل بالخارج وفق المعايير الدولية لكل دولة.

تبادل البيانات وفرص العمل

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الربط بين المرصد الخاص بالصندوق وقواعد بيانات وزارة العمل، بهدف تعزيز فرص التوظيف في الداخل والخارج وتوفير معلومات دقيقة حول سوق العمل.

حضور اللقاء

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة العمل، من بينهم شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهند السنوسي، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ووائل عبدالصبور قطب، مدير عام شؤون مراكز التدريب.

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