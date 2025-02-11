وزير العمل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي لتفعيل التعاون في الملفات المشتركة

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والوفد المرافق له، لتفعيل التعاون في كافة الملفات المشتركة.

يأتي هذا اللقاء في وقت تتجه فيه مجموعة العربي نحو تعزيز استثماراتها في السوق المصري، بما يعود بالفائدة على الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل لائقة من خلال كوادر ماهرة ومدربة، في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي تشهده الدولة المصرية في هذه الفترة.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون، خاصة في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل وتبادل الخبرات في هذا المجال. وأشار الجانبان إلى أن الوزارة ومجموعة العربي لديهما منظومة متكاملة في هذا المجال.

حضر اللقاء المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل.

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