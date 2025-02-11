تعليمات مجلس إدارة العالم.. توفيق عكاشة يثير الجدل بشأن خطة ترامب في غزة

كتب- محمد سامي:

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط لإقامة قواعد عسكرية أمريكية ضخمة في غزة؛ تشمل وجودًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، لتكون مركزًا للتدخل في ليبيا والسودان.

وأضاف عكاشة، في تغريدات عبر منصة "إكس" أن القضية تتجاوز غزة، وأن ترامب سيضرب كل الأنظمة المتورطة في هجوم 7 أكتوبر، بناءً على ما وصفه بـ"تعليمات مجلس إدارة العالم"، وأن إيران وكل مَن دعم "حماس" بالسلاح سيكونون ضمن أهدافه.

وأشار الإعلامي إلى أن التصريحات الأخيرة لحركة حماس ستسرع من اندلاع معركة شرسة، وأن الموقف الأوروبي سيتحول تدريجيًّا من المعارضة إلى دعم خطة ترامب؛ في إطار ما قال إنه تحقيق لما ورد في العهد القديم.

وتابع عكاشة بأن ترامب، المدعوم بأغلبية جمهورية في الكونجرس، سيحول غزة إلى أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، متسائلًا عمَّا إذا كانت غزة ستصبح ساحةً لحرب بين "ملك الشمال وملك الجنوب" وفقًا للنصوص التوراتية، في ظل ما وصفه بتغييرات مرتقبة في الأنظمة السياسية.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يستطيع التوصل إلى اتفاق مع مصر والأردن بشأن مستقبل غزة، مشيرا إلى أن واشنطن تقدم لهما مليارات الدولارات سنويا، ما يمنحهما دافعا للمشاركة في الحل.

كان ترامب قد قال، يوم الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية". وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

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