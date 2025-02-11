مجلس النواب يبدأ استكمال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يناقش المجلس المواد من رقم 399 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، 23 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة.

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