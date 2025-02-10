مخالفات البناء.. وزيرة التنمية المحلية: "مش عايزين إجراءات روتينية نزهق بيها الناس"

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة على حي الأزبكية بالمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

والتقت الدكتورة منال عوض، مع عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها الحي، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد نماذج التصالح النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتلقي ردود الجهات المعنية بطلبات التصالح وألا تزيد على 30 يومًا.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، بأهمية انعقد لجنة البت الخاصة بالتصالح مرتين أسبوعيًا للانتهاء من نظر الطلبات الموجودة وقيام الأمانة الفنية للجنة البت بدورها في تجهيز جميع الملفات بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات.

ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس الحي بالتواجد على مدار اليوم في المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في جميع الخدمات التي يطلبها المواطن وبصفة خاصة حل أي مشكلات أو معوقات فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح وبصفة خاصة إحضار الإحداثيات المطلوبة من المواطن ضمن إجراءات وخطوات التصالح والتواصل مع إدارة الدعم الفني بالوزارة في حالة وجود أي مشكلات على منظومة التصالح لسرعة حلها.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، رئيس حي الأزبكية، بزيادة حملات التوعية للمواطنين في جميع مناطق الحي لحثهم على التصالح على المخالفات البنائية التي تقع ضمن حالات قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

وقالت الدكتورة منال عوض: مش عايزين إجراءات روتينية نزهق بيها الناس.. الحكومة سهلت كتير في إجراءات وخطوات التصالح ويوجد تنسيق مستمر مع كل الجهات المرتبطة بالتصالح وعايزين نسهل على الناس.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي، بضرورة التنسيق مع بعض الجهات المرتبطة بمنظومة التصالح مثل الطيران المدني والتنسيق الحضاري لسرعة الرد على الطلبات المرسلة إليها وحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، مع رئيس الحي، موقف منظومة المحال العامة ومنظومة المتغيرات المكانية ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وجهود الشركة المعنية بملف النظافة في نطاق الحي.

وخلال الجولة، وجهت الدكتورة منال عوض، رئيس الحي، بضرورة رفع الإشغالات الموجودة داخل مقر الحي وبصفة خاصة أمام المركز التكنولوجي وعلى الأسوار الخارجية.

كما وجهت الوزيرة، قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة، بالتواجد في مقر الحي على مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض عليها.

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