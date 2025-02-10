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أمطار متفرقة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

06:00 ص الإثنين 10 فبراير 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وأكد الهيئة أنه يوجد أمطار على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية تكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وتابعت: درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 17 درجة، والوجه البحرى 16 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة، والمناطق الجنوبية 21 درجة.

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