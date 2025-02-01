وزير الخارجية: اختيارات المتقدمين للخارجية لا تخضع لـ"الكوسة"

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن شرف تمثيل مصر في الخارج مصدر إلهام وفخر للشباب، وأؤكد على النزاهة والشرف في اختيار المتقدمين ولا تسمعوا كل ما يقال "أن كله كوسة".

وقال عبدالعاطي في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة للكتاب: "حالتي أنا شخصيًا كنت طالب متوسط الحال وفي الجيش ودخلت الاختبارات وخرجت الأول على الدفعة وكان من المتقدمين أولاد سفراء ورسبوا، فأي شفافية بعد ذلك".

وأضاف: إنني أريد دماء جديدة في وزارة الخارجية، ووجدت أن هناك البعض يرسب ويتقدم أكثر من مرة، والاختبارات غير تعجيزية ولدينا ٣ مراحل الأول الامتحان التحريري من ٥ مواد، وأطالب بالاهتمام بالشأن العام، ونحن لا نأخذ المتقدم للعمل بشكل مباشر، لكنني أعيد تأهيله للعمل الخارجي، ولابد أن تقرأ في الاقتصاد السياسي جيدًا.

وتابع: "وجدت في الاختبارات أن هناك فئتين، الأولى فئة متميزة في اللغات الأجنبية وتفتقر للمضمون، وفئة تفهم الكثير من القضايا بشكل جاد ولكنها تفتقر للغة".

وأشار إلى أنه لابد للمتقدم أن يكون لديه ثبات انفعالي، وهناك بعض الدول الأفريقية التي يمكن أن يمثلنا بها، ويمكن أن يصحو بالليل على انفجار أو غيره، ومن هنا نقيس قدرة الشخص على التحكم بانفعالاته، و"اللي فاكر نفسه مش لاقي وظيفه وهيدخل يجرب هيسقط".

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، فيما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية، مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

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