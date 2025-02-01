إعادة إعمار غزة والتمسك بحل الدولتين.. تفاصيل مخرجات الاجتماع السداسي في القاهرة

أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح

كتب- محمد أبو بكر:

استضافت القاهرة اجتماعًا سداسيًا على مستوى وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن الأطراف المشاركة في اجتماع القاهرة، أعربت عن ما يلي:

- استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي.

- رفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير.

- الترحيب باعتزام مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة وذلك في التوقيت الملائم.

- مناشدة المجتمع الدولي لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين والمقرر عقده في يونيو 2025.

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