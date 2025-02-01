صور.. إقبال جماهيري كثيف في اليوم التاسع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهد اليوم التاسع لفتح بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام الجمهور، إقبالًا كبيرًا، حيث اصطف العشرات من الشباب والأسر المصرية في طوابير أمام الأبواب الخارجية للمعرض.

كما شهدت قاعات العرض المختلفة زخمًا واضحًا وإقبالًا شديدًا، من الجمهور لاختيار العناوين المناسبة التي تتوافق مع اهتماماتهم.

يأتي هذا بعد أن أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن أمس الجمعة، بلغ عدد الزائرين نحو (796.654) زائرًا.

ووصل إجمالي عدد زائري المعرض ‏حتى الآن، خلال ثمانية أيام متتالية، إلى 3.565.434 مليون شخص، أي ما يتخطى الثلاثة ملايين ونصف المليون زائر، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور.

وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا على العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، حيث كان جناح الكتب المُخفضة الأكثر جذبًا للزوار، إلى جانب جناح الطفل الذي احتضن ورشًا تفاعلية وعروضًا مسرحية ترفيهية وتعليمية للأطفال، ما جعله نقطة جذب رئيسية للعائلات.

كما حظيت قطاعات وزارة الثقافة بإقبال واسع، خاصة من عشاق الكتب التاريخية والسلاسل الفكرية، التي تصدرت قائمة المبيعات.

وعلى صعيد الفعاليات الثقافية، لاقت الندوات النقاشية وحفلات توقيع الكتب حضورًا كبيرًا، حيث تميزت باستضافة نخبة من الأدباء والمفكرين من مصر والعالم العربي.

اقرأ أيضًا:

أسد الفيوم.. نقيب البيطريين يكشف مفاجأة بشأن الهجوم على حارس الحديقة

بدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير بدون زيادة في الأسعار