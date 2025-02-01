بينها أم كلثوم.. المسلماني: بدء ترجمة المسلسلات المصرية إلى لغات إفريقية

صور.. إقبال جماهيري كثيف في اليوم التاسع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

كشف أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن جهود الهيئة في تعزيز التواصل الإعلامي والثقافي مع القارة الإفريقية، من خلال إطلاق إذاعات موجهة وعقد لقاءات مع مذيعين أفارقة لمناقشة سبل التعاون الإعلامي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "حالة المعرفة في عالم متغير"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار "المسلماني"، إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في ترجمة المسلسلات المصرية إلى اللغات الإفريقية، حيث تم تحديد 3 مسلسلات للبدء في المشروع، من بينها مسلسل "أم كلثوم"، أحد أبرز مسلسلات السيرة الذاتية، و"ليالي الحلمية"، مع العمل على ترجمة مسلسلات أخرى قريبًا.

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