كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

نظّمت مديرية أوقاف الدقهلية، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة المنصورة، ندوة توعوية تحت عنوان: «التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة الشيخ السيد عبد الرحمن ربيع، مدير المديرية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي الرشيد ومواجهة الظواهر السلبية داخل المجتمع.

وخلال الندوة، قدّم الدكتور إبراهيم حسن، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف محاضرة علمية تناول فيها مخاطر نشر الشك والحيرة والتشاؤم، مبينًا أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على استقرار الأفراد وتماسك المجتمع، وأن الترويج للشبهات ومحاولات النيل من القيم والثوابت تُستخدم لإضعاف الثقة وتشويش الإدراك.

وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى اليقين والتفاؤل، وإلى الرجوع للمصادر الموثوقة في تقييم المعلومات، مؤكدًا أهمية تنمية التفكير الواعي القائم على العلم والتحليل، بما يساعد على مواجهة مظاهر الاضطراب الفكري ويُعزّز القدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات.

وتضمّنت الندوة عرضًا توعويًّا يوضّح الفرق بين التفكير النقدي البنّاء الذي يعتمد على الدراسة والفهم، وبين التشكيك الهدّام الذي يؤدي إلى نشر البلبلة والتوتر الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة بث روح الإيجابية بين الشباب ودعمهم بالمعرفة الصحيحة.

وفي ختام اللقاء، أكّد المحاضر أهمية الدور التوعوي للجامعات في حماية الطلاب من موجات الإحباط والتشاؤم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبوطنهم، مشيرًا إلى أن مبادرة «صحح مفاهيمك» تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الدينية والأكاديمية، وتُسهم في بناء وعي مجتمعي رشيد يحصّن الشباب من حملات التضليل والتشكيك.