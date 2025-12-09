كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، إن إدخال منظومة الدفع الإلكتروني يأتي في إطار الجهود الحالية التي تبذلها الدولة المصرية لتعميم نظام الشمول المالي.

وأوضح الشيخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربي لتحويل ما مجموعه 1800 أتوبيس تابع للهيئة من نظام التحصيل العادي إلى نظام الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن تطبيق هذه الخطوة سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية، فالمرحلة الأولى تشمل 300 أتوبيس، وتم الانتهاء من تجهيزها فعليًا، ومن المقرر تفعيلها بالكامل خلال شهر واحد.

وذكر أن المرحلة الثانية ستضم 1000 أتوبيس، على أن تُخصص المرحلة الثالثة لـ 500 أتوبيس المتبقية.

وأشار إلى آلية عمل النظام الجديد، موضحًا أنه سيتم تركيب جهازين في كل أتوبيس، أحدهما في مقدمة السيارة بجوار السائق والآخر في مؤخرتها، حيث يقوم الراكب بشراء كارت مسبق الدفع بقيمة محددة، ثم يضعه على الجهاز ليقوم بسحب ثمن التذكرة بالكامل.

وتابع قائلاً: "سنقوم بإطلاق هذه الكروت مسبقة الدفع لاستخدامها على أتوبيسات النقل العام، مع ضمان توفير منافذ بيع معتمدة داخل المحطات النهائية لتسهيل حصول المواطنين عليها، كما ستباع الكروت داخل الأتوبيسات نفسها لضمان وصولها لأكبر عدد من الركاب".

ونوه إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق محمول يتيح للمواطنين إمكانية شحن كروت النقل العام مسبقة الدفع ومتابعة الرصيد وإتمام عمليات الشحن عن بُعد دون الحاجة للرجوع إلى منافذ الخدمة، وذلك لتسهيل تجربة استخدام الأتوبيسات الذكية.

وأشار إلى أن هناك خطة لتشجيع الإقبال على وسائل النقل الجماعي، قائلاً: "سنقوم بتفعيل نظام تذكرة نصف المسافة بهدف جذب المواطنين لاستخدام أتوبيسات النقل العام، في إطار خطة الدولة للحد من الازدحام وتعزيز الإقبال على وسائل النقل الجماعي".