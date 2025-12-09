ساويرس: فؤاد نجم كان عبقرياً.. ودفع فاتورة مواقفه

تصوير - إسلام فاروق:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم "كان عبقرياً".

وقال ساويرس خلال كلمته في حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، التي انطلقت مساء الثلاثاء: "نجم كان عبقرياً بالفطرة، ولم تأت عبقريته من التعليم، لأنه لم يتعلم، وإنما من فطرته".

وأضاف ساويرس: "دفع أحمد فؤاد نجم فاتورة مواقفه من كل رؤساء مصر بالسجن، وقد عرفته بعد كل البهدلة التي مر بها".

وأكمل ساويرس: "كانت أول مرة أرى "نجم" فيها في الجامعة بكلية الهندسة وألقى عددا من القصائد التي هاجمت الرئيس السادات بسبب رغبة نجم في ضرورة دخول الحرب ضد إسرائيل، قبل انتصار أكتوبر".

وتابع ساويرس: "رغم أن نجم كان بيولعنا بأشعاره، وكنا نتظاهر بعدها في الجامعة، إلا أنه كان يعطينا أمل، ولذا فإننا نفتقده بشدة، ويجب علينا أن ندعم هؤلاء الأولاد الشعراء الشباب فهم أملنا".