الأوقاف تكشف تفاصيل زيادة أسعار إيجارات الأراضي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الزيادة الأخيرة في أسعار إيجارات أراضي الأوقاف ليست "طفرة"، وإنما معالجة للوضع المختل لمطابقة الأسعار مع السوق الفعلي.

وأضاف "رسلان"، في تصريحات لمصراوي: "نفترض أن السوق وصل إلى 10، ونحن وصلنا إلى 7 أو 8 فقط، لذا جاءت الزيادة لتقريب القيمة من السوق".

وأشار رسلان، إلى أن قيمة الزيادة تختلف حسب عدة عوامل، من بينها تقسيم كل محافظة حسب الرباعي، والمساحات الممتازة والجيدة والمتوسطة والضعيفة، إضافة إلى الخدمات وسهولة الوصول للمياه والطريق وكل ما يميز الأرض.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه على سبيل المثال، في محافظة أسوان هناك ثلاث أنواع من الأراضي: المميزة والمتوسطة والضعيفة، حيث كان إيجار الفدان للمساحة المميزة 10 آلاف و93 جنيهًا، والمتوسطة 9040 جنيهًا، والضعيفة 8528 جنيهًا سنويًا، وبعد الزيادة، أصبحت المساحة المميزة 28 ألف جنيه، والمتوسطة 18 ألفًا، والضعيفة 10 آلاف جنيه، أي أن الزيادة لم تتجاوز 500 جنيه في بعض الحالات.

وأكد رسلان أن هذه الأسعار تم تحديدها بعد دراسات ولجان متخصصة قامت بمقارنة كل نوع من أنواع الأراضي بأسعار السوق، وقدمت قيمًا أقل من السوق لضمان عدالة التقييم.

وأشار إلى أن هذه الأسعار لا تنطبق على المساحات المفتتة التي تصل حتى 3 فدان، حيث يتم التعاقد على مدة زمنية محددة وفق حالة الأرض، ويدفع المتعاقد القيمة الإيجارية، ثم يمكنه التملك في نهاية مدة العقد.