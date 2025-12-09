أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2024/2025، والتي كشفت عن زيادة في أعداد التلاميذ والمعلمين والمدارس، إلى جانب توسع كبير في ربط المدارس بالإنترنت وتحسن مؤشرات معدلات الانتقال والتسرب.

وأوضحت النشرة أن عدد تلاميذ التعليم قبل الجامعي بلغ 28.9 مليون تلميذ خلال العام الدراسي الحالي، مقارنةً بـ28.5 مليون تلميذ العام الماضي؛ بما يعكس زيادة طفيفة قدرها 1.5%.

وارتفع عدد المعلمين إلى 1.39 مليون مدرس مقابل 1.05 مليون في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 31.3%، في حين بلغ إجمالي عدد المدارس والمعاهد الأزهرية 74 ألفًا مقابل 73.2 ألف العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن 39.9 ألف مدرسة أصبحت متصلة بالإنترنت؛ بما يمثل نسبة تغطية بلغت 92.9% من مدارس التعليم العام في الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وسجلت الإحصاءات، في مرحلة ما قبل الابتدائي، وجود نحو 1.5 مليون تلميذ موزعين بين التعليم العام والأزهري، إلى جانب أكثر من 93 ألف معلم داخل 13.6 ألف مدرسة بالتربية والتعليم وقرابة ألفَي معهد أزهري. وشهدت المرحلة الابتدائية أكبر كثافة من التلاميذ بإجمالي 15.1 مليون تلميذ، يعمل على تدريسهم 681 ألف معلم داخل أكثر من 24 ألف مدرسة ومعهد.

ولفتت النشرة إلى تحسن مؤشرات الجودة في هذه المرحلة؛ حيث انخفض معدل التسرب إلى 0.2% فقط، وبلغ معدل الانتقال إلى المرحلة الإعدادية 98.6%

وتابعت النشرة: أما التعليم المجتمعي، فقد ضم نحو 125.2 ألف تلميذ و6.6 ألف معلم داخل أكثر من أربعة آلاف فصل مدرسي، دون وجود نظير له في التعليم الأزهري. وفي المرحلة الإعدادية، بلغ عدد التلاميذ 7.1 مليون تلميذ موزعين على مدارس التعليم العام والمعاهد الأزهرية، بينما بلغ عدد المعلمين أكثر من 343 ألفًا. وسجلت الإحصاءات انخفاض معدل التسرب في هذه المرحلة إلى 0.5%، وبلغ معدل الانتقال إلى الثانوية العامة 46.5%.

وأضافت النشرة: وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانوية، بلغ عدد التلاميذ 2.9 مليون تلميذ، يشرف على تعليمهم نحو 145 ألف مدرس داخل ما يقرب من 7.4 ألف مدرسة ومعهد.

وأوضحت النشرة أن التعليم الفني يستوعب 2.1 مليون تلميذ موزعين بين التعليم الصناعي والتجاري والزراعي، يدرس لهم أكثر من 107 آلاف معلم داخل 3.4 ألف مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، مع استمرار هيمنة التعليم التجاري على النسبة الأكبر من الملتحقين.

وسجلت التربية الخاصة 49.1 ألف تلميذ فقط داخل مدارس التربية والتعليم دون وجود مقابل لها في الأزهر، بينما بلغ عدد تلاميذ معاهد القراءات بالأزهر 30 ألف تلميذ يتلقى تعليمهم 638 مدرسًا داخل 126 معهدًا.

وأكدت النشرة أن الأرقام تعكس توسع الدولة في توفير البنية الأساسية التكنولوجية للمدارس، وتحسنًا واضحًا في مؤشرات جودة التعليم، سواء من حيث انخفاض معدلات التسرب أو ارتفاع معدلات الانتقال بين المراحل، إلى جانب زيادة عدد المعلمين والمدارس لاستيعاب الزيادات السكانية السنوية.

