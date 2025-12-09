مساحته 2.3 فدان.. مأوى للكلاب الضالة بالقاهرة

خصصت محافظة القاهرة، قطعة أرض شرق طريق الأوتوستراد بحي التبين، تبلغ مساحتها نحو 2.28 فدان، لصالح مديرية الطب البيطري، لإنشاء مأوى متكامل للكلاب الضالة يخدم منطقتي التبين و15 مايو.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بصورة حضارية وآمنة.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قرار التخصيص يأتي في إطار مشروع متكامل تنفذه المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن المأوى الجديد سيختص بتجميع الكلاب الضالة، ومعالجتها، وتحصينها، وتعقيمها خصوصًا الإناث للحد من التكاثر، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الحالات غير الصالحة للتربية وفق الضوابط القانونية والبيطرية المعتمدة.

وأضاف أن لجنة متخصصة ستتولى استلام الأرض والإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة جاهزيته للتشغيل، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيطرية والإنسانية المتعارف عليها.

